Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,512 EUR -0,26% (05.12.2023, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,52 EUR -0,09% (05.12.2023, 09:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,49 USD -0,79% (04.12.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu kaufen.Die Probleme bei der Postbank, die dieses Jahr nach der Umstellung der IT-Systeme aufgetreten seien, hätten intern offenbar nun ein Nachspiel. Denn der Aufsichtsrat solle die Verantwortung dafür nun prüfen. Bis zum Jahresende sollten die Unannehmlichkeiten für Kunden generell behoben sein.Nach Informationen deshabe der Aufsichtsrat der Deutschen Bank den eigenen Wirtschaftsprüfer EY mit der Aufarbeitung des Postbank-Debakels beauftragt. Hintergrund sei die Migration der Postbank-Systeme auf die IT der Deutschen Bank. Dabei sei es in den vergangenen Monaten zu zahlreichen Problemen für einige Kunden gekommen. Unter anderem sei der Zugriff auf Konten nicht möglich gewesen, oder Aufträge seien nicht bearbeitet worden.Im September schließlich sei die Finanzaufsicht aktiv geworden: Die BaFin habe das Geldhaus dazu verpflichtet, die Probleme innerhalb bestimmter Fristen abzuarbeiten. Im Oktober sei dann sogar ein Sonderbeauftragter in das Finanzinstitut entsandt worden. Neben dem Imageschaden komme noch der monetäre hinzu.Im dritten Quartal habe die Behebung der Probleme bereits mehrere Millionen Euro gekostet, für das vierte Quartal dürften es bis zu 35 Millionen Euro sein. Trotzdem seien bisher noch keine personellen Konsequenzen gezogen worden. Das könnte sich mit der Untersuchung von EY jetzt ändern.berichtet. Dabei gehe es auch um mögliche Bonuskürzungen, wenn klar sei, wer für die verpatzte Migration verantwortlich sei, so Insider.Eine mit dem Sachverhalt vertraute Person habe den Schritt so begründet: "Der Aufsichtsrat könnte sich selbst schadenersatzpflichtig machen, wenn er das Thema nicht aufarbeiten lässt und auch die Bonusfrage prüft".Die Aktie habe zu Wochenbeginn eine Pause eingelegt, der kurzfristige Aufwärtstrend sei jedoch voll intakt. Sollte es neue Impulse oder Rückenwind vom Gesamtmarkt geben, dann dürfte diese Woche die Marke von 12,00 Euro fallen.Die Aktie ist nach wie vor ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutschen Bank in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2023)