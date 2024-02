Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,884 EUR -0,80% (20.02.2024, 11:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,852 EUR -1,20% (20.02.2024, 11:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,87 USD -0,85% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank selbst habe ihre Sanierung zwar weitgehend abgeschlossen, aber gerade im Privatkundenbereich werde noch nachgeschärft. Das treffe mit voller Wucht die Postbank und v.a. ihre Kunden. Der Kahlschlag bei den Filialen solle noch größer als bisher bekannt ausfallen.Im vergangenen Jahr habe bei der Deutschen Bank v.a. das Geschäft mit Firmenkunden geglänzt. Die Unternehmenskundenbank habe den höchsten Gewinn der vier Konzernsparten erzielt und positiv überrascht. Etwas habe hingegen die Privatkundensparte enttäuscht, zu der auch die Postbank gehöre. Schon im Laufe des letzten Jahres sei bekannt geworden, dass in diesem Segment der Umbau noch nicht zu Ende sei.Die Postbank werde ihr Filialnetz radikal verkleinern. Statt bisher 550 Niederlassungen, sollten es bis 2026 nur noch 300 Standort sein. Das sei bisher schon bekannt gewesen und passe indes ins Bild der allgemeinen Branchenentwicklung. Durch die vielfältigen Onlineangebote der Banken, die beständig ausgebaut würden, würden tendenziell immer weniger Kunden den Service in der Filiale nutzen.Gestern sei nun die Meldung gekommen, dass die Postbank auch die Kooperation mit Partneragenturen bis 2026 vollständig eingestellt würden. In den vergangenen fünf Jahren sei deren Anzahl bereits um 3.000 auf aktuell 1.800 zurückgegangen. Gemeint seien damit Geschäfte, die neben Postdienstleistungen auch verschiedene Postbankservices anbieten würden. Meist sei das zwar nicht der volle Umfang der Bankdienstleistungen. Allerdings könne Bargeld eingezahlt oder abgehoben werden und es würden Überweisungen entgegengenommen.Ein Sprecher der Deutschen Bank habe gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Vereinbarung zwischen dem Konzern und der Postbank bestätigt. Begründet werde der Schritt mit dem steigenden Anteil bargeldloser Zahlungen und der seit der Corona-Krise nochmals beschleunigten Nutzung des Onlineangebots der Deutschen Bank.Die Deutsche Bank-Aktie pendele aktuell um die 12-Euro-Marke. Im aktuellen Umfeld mit negativem Sentiment im Sektor sollte das Potenzial kurzfristig nach oben begrenzt sein. Das Papier sei eine Halteposition, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link