Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gegen den Markttrend falle heute die Deutsche Bank-Aktie. Die erst vorgestern neu in den DAX aufgenommene Commerzbank-Aktie lege nach der seit Wochen andauernden Rally ebenfalls eine Pause ein. Sie komme dem deutschen Branchenprimus jedoch gefährlich nahe. Dabei übersehe der Markt indes einen Faktor. Zwar liege die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank mit 24,1 Mrd. Euro deutlich höher als die der Commerzbank mit 14,4 Mrd. Euro. Zwischen den Aktienkursen schließe sich die Lücke aber immer weiter. Das liege auch dem starken Rückenwind, den die Commerzbank-Aktie durch die Zinswende erfahren habe. Diese gehe unvermindert weiter, jüngste Inflationszahlen würden für steigende Renditen sprechen.Die Deutsche Bank profitiere mit den Kunden der Postbank und im Segment mit Unternehmen ebenfalls von einem höheren Zinsniveau. Allerdings werde das am Markt nicht so stark wahrgenommen und eingepreist. Im abgelaufenen Jahr hätten jedoch gerade die Bereiche Privatkunden und Unternehmensbank ein starkes Comeback feiern können.Die vom reinen Kreditgeschäft abhängigen Geschäftsteile der Deutschen Bank hätten 2022 aufholen und damit die Dominanz der Investmentbank brechen können. Damit sei das Management am Ziel, das Geldhaus sei weniger von volatilen Erträgen abhängig. Der Markt habe das aber noch nicht richtig zur Kenntnis genommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: