9,92 EUR +0,25% (19.12.2022, 16:54)



9,929 EUR +0,24% (19.12.2022, 16:42)



10,52 USD +0,29% (19.12.2022, 16:41)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die jüngsten Aussagen der Notenbanken jenseits und diesseits des Atlantik hätten den Börsianern die ersehnte Weihnachtsrally vermasselt. Dennoch gebe es Aktien wie die Papiere der Deutschen Bank, die von steigenden Zinsen profitieren würden. Das Frankfurter Finanzinstitut erhalte am Montag zudem von einer weiteren Seite Rückenwind.Die Stimmung in den deutschen Chefetagen habe sich im Dezember zum dritten Mal in Folge verbessert. Der vielbeachtete ifo-Geschäftsklima-Index sei nämlich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 88,6 Zähler gestiegen. Bankvolkswirte hätten im Schnitt mit einer geringeren Verbesserung auf 87,5 Punkte gerechnet. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen hätten sich aufgehellt.Und auch die ganz großen Rezessionssorgen schienen mittlerweile der Vergangenheit anzugehören. Das ifo-Institut habe jüngst prognostiziert, dass die die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wohl nur um 0,1% schrumpfen werde. Im Herbst sei noch von einem Minus von 0,3% die Rede gewesen. Die Rezession im Winterhalbjahr werde milder als erwartet und "danach geht es wieder aufwärts", habe der Leiter der Ifo-Prognosen, Timo Wollmershäuser, vergangene Woche, gesagt. Damit sinke die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer größeren Zahl an Firmenpleiten komme: Der Rückstellungsbedarf (Stichwort: "notleidende Kredite") könnte damit geringer ausfallen als gedacht.Die Deutsche Bank-Aktie könne von dem Newsflow profitieren und pendele am Montag um die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke. Die aktuelle (kurzfristige) Seitwärtsphase dürfte der Titel erst mit einem Satz mit einem Sprung über den Widerstand 10,73 Euro nach oben beenden, dann sei eine Fortsetzung der Erholung bis mindestens 12 Euro wahrscheinlich. Nach unten dürfte die Horizontale bei 9,91 Euro als Unterstützung fungieren. Bei Kursen darunter müsse mit einem Test des GD50 (aktuell: 9,71 Euro) bzw. der GD200 (aktuell: 9,44 Euro) gerechnet werden.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link