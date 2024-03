Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe gestern ein Kursfeuerwerk abgebrannt. Nach dem Break beim bisherigen Jahreshoch auf Höhe von 12,83 Euro habe die Notierung weiter Gas gegeben. Das habe nicht nur charttechnische Gründe, denn CEO Christian Sewing habe sich gestern vor Investoren zum aktuellen Geschäftsverlauf geäußert.Die Deutsche Bank wolle ihre Kosten zusätzlich zum jüngsten Stellenabbau weiter senken. Im ersten Quartal hätten sich die Kosten der Bank auf fünf Milliarden Euro belaufen, so Vorstandschef Christian Sewing am Dienstag auf einer Investorenkonferenz der US-Bank Morgan Stanley. Dem Manager zufolge arbeite die Deutsche Bank an weiteren Maßnahmen zur Kostensenkung. Erst im Februar habe Sewing die Streichung von 3.500 Jobs bis Ende 2025 angekündigt. Darin enthalten seien 800 Stellen, deren Wegfall die Bank bereits vor knapp einem Jahr angekündigt habe.Außerdem habe sich Sewing zum Geschäftsverlauf des Anleihe- und Währungshandels geäußert. Diese Sparte des Investmentbankings sei eine Domäne der Deutschen Bank. Hier agiere das Finanzinstitut auf Augenhöhe mit den Wall-Street-Banken. Er wäre "ziemlich zufrieden" mit dem Start des Segments in das neue Jahr. Im Emissions- und Beratungsgeschäft habe es bei der Fremdkapitalseite einen "sehr guten Jahresauftakt" gegeben.Die Deutsche Bank-Aktie habe nach Sewings Aussagen um die Mittagszeit zeitweise um gut fünf Prozent zugelegt. Zuletzt habe sie noch mit vier Prozent auf 13,53 Euro im Plus gelegen und sei damit Teil der Spitzengruppe im DAX gewesen. Schon am Montag sei ihr Kurs auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren geklettert.Noch besser als die Andeutungen zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal dürften die Aussagen zu den Kosten am Markt ankommen. Gerade in diesem Bereich habe Sewing nämlich noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten.Die Aktie gehört zu den Favoriten des "Aktionär" im europäischen Bankensektor. Wer noch nicht investiert ist, kann das Chartsignal nun nutzen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 13.03.2024)Mit Material von dpa-AFX