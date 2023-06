Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe im laufenden Quartal mit Rückgängen im Investmentbanking zu kämpfen. Davon habe der Vorstand jüngst selbst berichtet. Für das restliche Jahr sei CEO Christian Sewing aber vorsichtig optimistisch. Auch was weitere Aktienrückkäufe angehe, gebe sich der Vorstandschef offen.Sewing habe in einem Interview mit Bloomberg TV gesagt, dass er im zweiten Quartal eine Erholung im Anleihehandel erwarte, nachdem die USA den Streit um die Schuldengrenze beendet hätten. "Jetzt im Juni, in den vergangenen Tagen, können wir bereits erkennen, dass das Geschäft in Schwung kommt", habe Sewing gesagt. "Ich würde sagen, dass es beim FIC-Geschäft im dritten und vierten Quartal meiner Meinung nach eine leichte Erholung geben wird."Zur Einordnung: Das Handelsgeschäft mit Anleihen und Währungen sei die Paradedisziplin der Bank im Investmentbanking. Vor allem nach dem Corona-Schock an der Börse im Frühjahr 2020 sei das Geschäft rund gelaufen, denn die Notenbanken hätten die Märkte mit Liquidität geflutet. Nun habe die Liquiditätsverknappung durch die Zinswende aber zu einem Einbruch in dem Segment geführt. Im laufenden Quartal rechne Finanzchef James von Moltke mit einem Rückgang von bis zu 20 Prozent.Ein anderes Thema seien die Ausschüttungen an Aktionäre in Form von Dividende und Aktienrückkäufen. Erst auf der Hauptversammlung im Mai sei die Dividende im Vergleich zum Vorjahr auf 0,30 Euro je Aktie verdoppelt worden. Für das Geschäftsjahr 2024 habe man bereits vergangenes Jahr angekündigt, dass man 0,68 Euro je Aktie zahlen möchte.Bereits im ersten Halbjahr hätten viele Anleger eine Fortsetzung erwartet. Dazu sei es aber nicht gekommen. Nun habe Sewing angedeutet, dass es im zweiten Halbjahr so weit sein könnte. Das Volumen könnte sich nach seiner Aussage auf rund 450 Millionen Euro belaufen. Derzeit spreche man aber noch mit der Aufsicht über die Genehmigung.Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Aktienrückkäufe im laufenden Jahr seien eine positive Nachricht für die Deutsche Bank-Aktie. Der Umfang falle dennoch eher bescheiden aus. Ob es tatsächlich zu einer Belebung im wichtigen Anleihehandel komme, bleibe abzuwarten.Die Deutsche Bank-Aktie ist derzeit nur eine Halteposition, zumal sich der Kurs immer noch nicht von der Unterstützungszone ab 9,31 Euro absetzen konnte, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2023)