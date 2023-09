Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,298 EUR -0,43% (15.09.2023, 11:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,322 EUR +0,23% (15.09.2023, 10:49)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,01 USD +1,57% (14.09.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie könnw auf eine gute Woche zurückblicken. Bisher stünden rund 8 Prozent Wertzuwachs zu Buche. Und auch am letzten Handelstag der Woche notiere der Finanz-Titel in der Pluszone, da es fundamental und auch charttechnisch gut aussehe. Genauso seien die Analysten zunehmend optimistisch für die Papiere des Branchenprimus.Zuletzt hätten nämlich die Experten von JP Morgan ihr "overweight"-Rating für die Papiere bestätigt. Die Amerikaner sähen den Kurs der Deutsche Bank-Aktie perspektivisch bei 14,00 Euro. Nach der Vorgabe hätte der DAX-Wert noch rund 36 Prozent Aufwärtspotenzial.Auch die Bewertung signalisiere noch deutlich Raum für Kurssteigerungen. Die Papiere von Deutschlands Nummer Eins im Banken-Sektor würden für 2024 mit einem KGV von unter 5 gehandelt. Die europäische Peergroup werde hingegen bei rund 7 erwartet - eine deutliche Unterbewertung also für die Notierung der Deutschen Bank. Das zeige sich auch beim Kurs-Buchwert-Verhältnis: 0,3 stünden einem Branchenschnitt von 0,7 gegenüber.Überdies sorge das Chartbild für gute Laune. Die Deutsche Bank-Aktie, die am Freitag leicht im Plus notiere, habe nämlich gestern (Donnerstag) den wichtigen GD200 bei 10,27 Euro wieder überwunden. Nächstes Ziel sei nun das Verlaufshoch vom 30. August bei 10,38 Euro. Im Anschluss rücke das Verlaufshoch vom 26. Juli im Bereich von 10,55 Euro in den Fokus. Nach unten fungiere besagte 200-Tage-Linie als Stütze.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter an Bord und setzen weiter auf steigende Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link