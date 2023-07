Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank versuche, die fehlenden Erträge im Investmentbanking an anderer Stelle zu kompensieren. Dabei spiele der Zahlungsverkehr eine gewichtige Rolle. Jüngst habe der DAX -Konzern erklärt, dass man weiterhin auf die bewährte Girocard setze. Nun erhalte der Branchenprimus in diesem Segment ein Top-Mandat.Die Deutsche Bank dürfe ab Mitte 2025 nämlich die wohl hierzulande bekannteste Kreditkarte mit Bonus-Funktion, die "Lufthansa Miles & More Credit Card", ausgeben, wie das "Handelsblatt" am Montag berichte. Der DAX-Konzern habe im Rahmen einer weltweiten Ausschreibung den Zuschlag bekommen und übernehme damit die Bezahlkarten für das Vielfliegerprogramm der Lufthansa. Zuvor sei die Deutsche Kreditbank (DKB) der langjährige Partner von Miles & More gewesen.Die Deutsche Bank sichere sich damit ein überaus wichtiges Mandat im Zahlungsverkehr - ein Segment, in dem das Frankfurter Unternehmen wachsen wolle. "Die Partnerschaft mit Miles & More ist ein Meilenstein für unsere Strategie im Transaktionsgeschäft, weil es das größte, attraktivste und erfolgreichste Co-Brand-Portfolio in Europa ist", habe Ole Matthiessen, Leiter Cash Management bei der Deutschen Bank, dem "Handelsblatt" gesagt.Zur Erklärung: Beim Co-Branding würden Banken gemeinsam mit einem Partnerunternehmen unter dessen Marke eine Kreditkarte ausgeben. Die Karte trage den Namen des Partners - etwa Miles & More.Überdies würden die Inhaber Miles & More-Kreditkarte ab Mitte 2025 offiziell Kunden der Deutschen Bank und könnten dann für sämtliche Bankdienstleistungen (Kredit- und Wertpapiergeschäft, Bausparen, Versicherungen etc.) angesprochen werden. Und wer sich diese - gegenüber einer normalen Kreditkarte höheren - Gebühren leisten könne, gehöre in Deutschland zu den Besserverdienern und verfüge über eine gute Bonität.Die Deutsche Bank, die am Montag im frühen Handel um ihren Schlusskurs vom Freitag pendele, unterstreiche mit diesem Mandat ihre Wachstums-Ambitionen im Zahlungsverkehr. Dennoch sollten Anleger (etwaige Neueinsteiger) bis zum 26. Juli warten, wenn die Q2-Zahlen kommuniziert würden. Auch charttechnisch schaffe es die Aktie derzeit nämlich nicht, sich aus dem Seitwärtstrend zu befreien.Kurzum: Die Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2023)