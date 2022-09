Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,173 EUR +5,06% (22.09.2022, 11:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,174 EUR +4,03% (22.09.2022, 11:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,60 USD -3,15% (21.09.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zuletzt hätten Bankaktien wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank vom Gegensteuern der Notenbanken profitieren können. Nachdem die Papiere zu einer kräftigen Gegenbewegung angesetzt hätten, seien sie jedoch nun im Zuge der US-Leitzinserhöhung unter Druck geraten. Dank einer neuen Aussage des Finanzvorstands drehe die Deutsche Bank-Aktie nun allerdings an einer wichtigen Marke.Vor zwei Wochen sei der Knoten bei der Deutsche Bank-Aktie geplatzt. Nachdem sie für rund drei Wochen um die Unterstützungszone geschwankt sei, die sich am März-Tief bei 8,16 Euro und dem Verlaufstief bei 8,29 Euro aufspanne, sei ihr hier der Rebound gelungen. Am August-Hoch bei 9,18 Euro sei aber schon nach wenigen Handelstage Schluss gewesen. Nach einem mehrtägigen Kampf um diese Marke sei der Titel nun im Zuge des sehr schwachen Gesamtmarktes abgeprallt. Frische Verkaufssignale beim MACD- und Stochastik-Indikator würden für weiteren Verkaufsdruck sorgen. Wichtig sei nun, dass die Unterstützung am Juli-Hoch bei 8,67 Euro nicht innerhalb der nächsten Tage unterschritten werde. Andernfalls wäre ein erneutes Anlaufen der Unterstützungszone um 8,20 Euro wahrscheinlich.Die Deutsche Bank-Aktien habe nach Aussagen des Finanzvorstands James von Moltke bei einer Analystenkonferenz deutlich zugelegt. Von Moltke habe bei einer Branchenkonferenz der Bank of America gesagt, dass er mit über die Dynamik des Geschäfts im laufenden Jahr erfreut sei. Im dritten Quartal sei v.a. das Geschäft mit Devisen und Zinsprodukten sehr stark gewesen. Alles in allem gehe er derzeit davon aus, dass der Ertrag im laufenden Jahr am oberen Ende der Prognose landen werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: