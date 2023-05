Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,038 EUR +0,55% (02.05.2023, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,012 EUR +0,69% (02.05.2023, 11:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,80 USD -1,91% (01.05.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe letzte Woche in ihre Bücher blicken lassen und sei mit einem Milliardengewinn besser als gedacht ins neue Geschäftsjahr gestartet. Bisher würden sich die Analysten von den Zahlen aber wenig beeindruckt zeigen. Vielmehr würden derzeit die Numis-Übernahme sowie Gerücht zum Ausbau des Investmentbank-Beratungsteams Hoffnung machen.Am Freitag habe die Deutsche Bank bekanntgegeben, dass sie ihr Geschäft mit Firmenkunden mit einem Zukauf in Großbritannien verstärken wolle. Der Frankfurter Finanzkonzern habe sich mit dem Verwaltungsrat der britischen Investmentbank Numis auf deren Übernahme geeinigt, wie beide Seiten am Freitag in Frankfurt und London mitgeteilt hätten. Den Numis-Aktionären würden die Deutschen 350 Pence je Anteilschein bieten - ein Aufschlag von 72% auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Die Offerte bewerte Numis den Angaben zufolge mit etwa 410 Mio. Britischen Pfund.Durch die Übernahme solle "eine führende britische Investmentbank" entstehen, habe es weiter geheißen. Dazu solle das bestehende Deutsche-Bank-Geschäft rund um Unternehmensfinanzierung im Vereinigten Königreich und Irland mit Numis gebündelt werden. Einen Vollzug des Deals erwarte die Deutsche Bank für das vierte Quartal, sofern neben den Numis-Aktionären auch die Aufsichtsbehörden zustimmen würden. Ab dem kommenden Jahr solle die Übernahme positiv zum Gewinn je Aktie der Deutschen Bank beitragen.Des Weiteren setze die Bank auf die Erholung des Dealgeschäfts und wolle vor diesem Hintergrund laut der Financial Times die Beratungsteams in der Investmentbank ausbauen. Mit den Neueinstellungen leitender Mitarbeiter und dem gerade angekündigten Numis-Deal wolle die Deutsche Bank ihren globalen Marktanteil in der M&A-Beratung von weniger als 2% wieder auf das Niveau von 2014 von 4,5% steigern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: