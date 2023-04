XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Auch wenn die Aktie der Deutschen Bank noch immer klar unter der 10-Euro-Marke notiere, sei ein Teil der Verluste der letzten beiden Wochen aufgeholt. Die Unruhe - was den Sektor betreffe - sei noch nicht komplett verflogen. Die Analysten der Privatbank Berenberg hätten die Branche nun erneut unter die Lupe genommen.Der März 2023 habe für mehrere Banken die Lage grundsätzlich verändert, wie die Analysten von Berenberg in einer Branchenanalyse feststellen würden. Betroffen seien v.a. die UBS und die HSBC. Es gebe Gegenwind, v.a. weil US-Banken ihre Liquidität erhöht hätten. Die europäischen Banken seien aber grundsätzlich widerstandsfähig, außerordentlich günstig bewertet und hätten nur mit einem begrenzten, anhaltenden Gegenwind zu kämpfen. Der Sektor sei nach wie vor unterbewertet.Für die Aktie der Deutschen Bank hätten die Experten von Berenberg ihre grundsätzliche Einschätzung nicht geändert. Die Aktie werde mit Kursziel 11 Euro als Halteposition geführt. Das durchschnittliche Kursziel des Konsens betrage 13,98 Euro und damit 47,6%.Die Notierung mache weiter Boden gut, die 200-Tage-Linie bei 9,72 Euro sei dennoch weiter etwas entfernt. Die Unruhe der letzten Wochen habe weiter abgenommen, die Volatilität bleibe jedoch erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,515 EUR -0,17% (04.04.2023, 09:18)