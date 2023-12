Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,52 EUR -0,35% (04.12.2023, 14:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,528 EUR +0,07% (04.12.2023, 14:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,59 USD +1,12% (01.12.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe Ende Oktober eine Rally gestartet und sei aus dem seit März andauernden Seitwärtstrend ausgebrochen. In den letzten beiden Tagen sei indes Ruhe eingekehrt, es gebe wenig Bewegung bei der Aktie. Sei es das nun gewesen?Die Aktie befinde sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, der voll intakt sei. Erst Mitte letzter Woche sei der Trend bei rund 11 Euro getestet worden. Der Kurs sei nach oben abgeprallt. Seit Freitag trete die Aktie nun aber auf der Stelle. Nach der steilen Aufwärtsbewegung zuletzt sei das kein Beinbruch, sondern gesund und nach Regelwerk.Zudem habe das Gap bei 10,94/11,47 nun vollständig geschlossen werden können. Es sei im März aufgerissen worden, als es Gerüchte um die Stabilität der Deutschen Bank in den Sozialen Medien gegeben habe. Diese hätten sich zwar als falsch herausgestellt, die Notierung habe aber bis jetzt gebraucht, um sich davon zu erholen.Mit einer Bewertung von 5 beim KGV für kommendes Jahr und einer erwarteten Dividendenrendite von rund 4 Prozent sei noch einiges an Potenzial vorhanden. Daher gilt: Anleger greifen zu und setzen einen Stopp bei 8,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: