Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe einen starken Jahresauftakt hingelegt. In der ersten Handelswoche 2023 hätten die Papiere rund zehn Prozent gewonnen, der Leitindex DAX sei auf 3,8 Prozent gekommen. Dabei seien wichtige Chartmarken geknackt worden. Anleger würden sich nun fragen, ob die Aufwärtsbewegung weitergehe. Analysten hätten dazu eine klare Meinung.Die Börsen hätten international einen positiven Start in das neue Jahr erlebt. Besonders gefragt gewesen seien in der Eurozone Aktien aus der Bankenbranche. Der Sektorindex Euro Stoxx Banks habe seit Jahreswechsel satte 8,6 Prozent zugelegt, der beste Titel sei die niederländische ABN Amro gewesen. Immerhin auf Platz 6 lägen die Papiere der Deutschen Bank mit einem Wertzuwachs von 9,5 Prozent.Im neuen Jahr bleibe die Einschätzung der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie positiv. Mit 13 empfehle noch immer die Hälfte der Experten den Kauf der Papiere, nur drei würden sich von den Titeln trennen. Die restlichen zehn Profis würden zum Halten raten. Der durchschnittliche Zielkurs liege bei 12,74 Euro.Das höchste Kursziel habe Andrew Lim von der Société Generale aus Frankreich ausgegeben. Damit die Aktie nur annähernd in den Bereich dieses Kursziels steige, müsste nach dem Break des Abwärtstrends bei 10,20 Euro als nächstes die Horizontale bei 12,60 Euro und dann der Widerstand bei 14,64 Euro in Form des 2022er-Hochs fallen.Interessierte Anleger können an schwachen Tagen zugreifen, die Aktie bleibt auch 2023 ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link