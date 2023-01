Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie gehöre zu den Werten, die im neuen Jahr einen überaus positiven Start habe hinlegen können. Seit Jahreswechsel habe der Kurs rund 10% gewonnen. Ende der Woche könnte es mit dem Start der Bilanzsaison in den USA weitere Impulse geben. Die Deutsche Bank selbst öffne erst Anfang Februar die Bücher.Trotz der Zinswende sei 2022 ein schwieriges Jahr für die Branche gewesen, auch in den USA. Traditionell würden die Finanzinstitute über dem Großen Teich zuerst ihre Bücher öffnen. Damit verbunden sei natürlich meist auch ein Ausblick auf das laufende Jahr.Bei der Deutschen Bank würden die Quartalszahlen und damit die die Bilanz für 2022 erst am 2. Februar präsentiert. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten werde die Entwicklung des letzten Jahres womöglich kritischer beäugt als der Ausblick. Denn mit dem Jahr 2022 sollte der seit 2019 andauernde Umbau des Geldhauses abgeschlossen sein.Der Konsens sei mittlerweile optimistisch für das lange kritisch gesehene Ziel einer Eigenkapitalrendite von 8%. Im Schnitt dürfte die Deutsche Bank laut den Experten sogar 8,3% erreicht haben. Der Vorsteuergewinn habe laut aktuellen Schätzungen 5,93 Mrd. Euro erreicht, was 4,38 Mrd. Euro netto ergeben haben dürfte. So oder so sei der Umbau der Deutschen Bank ein Erfolg. Günstig wäre es natürlich, wenn das oft propagierte Ziel der Eigenkapitalrendite 2022 sogar übertroffen worden wäre.Die Deutsche Bank-Aktie habe noch deutliches Potenzial, Anleger könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Ein Stopp sollte bei 8 Euro gesetzt werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link