unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,70 EUR +0,11% (09.05.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,671 EUR -0,03% (09.05.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,63 USD -0,19% (09.05.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die deutsche Finanzaufsicht habe am Dienstag davor gewarnt, dass das deutsche Bankensystem angesichts der aktuellen Volatilität einem echten Stresstest unterzogen werden könnte. Sie habe auch eine erhebliche Schwäche im gewerblichen Immobiliensektor prognostiziert.Der Bankensektor stehe seit März, als die Silicon Valley Bank zusammengebrochen sei und andere angeschlagene Banken hätten gerettet werden müssen, im Fokus. Dennoch könnte der Druck auf den Sektor weiter wachsen, da sowohl die FED als auch die EZB ihre Leitzinsen weiter erhöht hätten.Mark Branson, Präsident der deutschen Finanzaufsicht BaFin, habe gegenüber CNBC gesagt, dass Deutschland dieselben Auswirkungen der höheren Zinsen wie viele andere Länder auf der Welt erlebt habe. Er habe allerdings betont, dass es "keine systemische Gefahr" gebe und das Finanzsystem die Auswirkungen höherer Zinsen gut verkraftet habe. "Wir haben derzeit keine globale Bankenkrise, aber wir befinden uns in einer nervösen Zeit und einer Art Stresstest für Teile des Systems", habe er gegenüber CNBCs Annette Weisbach gesagt.Der "Stresstest" sei in den letzten Wochen deutlich an den Kursverläufen der im DAX gelisteten Bankaktien zu sehen gewesen. Dennoch sollte man der Aussage der BaFin, dass keine Gefahr für das System bestehe, Glauben schenken. Anleger sollten deshalb bei der Deutschen Bank und Commerzbank nicht nervös werden. "Der Aktionär" behalte die beiden Titel auf seiner Empfehlungsliste, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Bank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU