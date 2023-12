Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,798 EUR +1,83% (08.12.2023, 16:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,806 EUR +2,08% (08.12.2023, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,735 USD +1,64% (08.12.2023, 16:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vor einer Woche habe der renommierte JPMorgan-Bankenanalyst Kian Abouhossein den Bankensektor unter die Lupe genommen und die Aktie der Deutschen Bank auf die Favoritenliste für 2024 gesetzt. Seitdem habe sich das Papier schon ganz gut entwickelt und mit dem Kursanstieg heute ein neues Kaufsignal generiert.Abouhoussein sehe den fairen Wert der Aktie bei 15 Euro, weshalb Anleger die Deutsche Bank übergewichten sollten. Zumindest die nächste runde Marke (12 Euro) dürfte bald erreicht werden, nachdem die Aktie am Freitag auf den höchsten Stand seit neun Monaten steige. Optimal wäre ein Schlusskurs oberhalb von 11,67 Euro, dem bisherigen Neunmonatshoch auf Schlusskursbasis. Im Anschluss wäre der Weg bis 12 Euro frei bzw. bis 12,06 Euro auf Intraday-Basis.Die nächste signifikante Kursbarriere liege bei 12,36 Euro. An dieser Marke habe sich die Deutsche Bank Ende Januar/Anfang Februar mehrfach die Zähne ausgebissen, weshalb ein Ausbruch im ersten Anlauf sehr unwahrscheinlich sei. Sollte jedoch die Deutsche Bank diesen Widerstand überwinden, wäre anschließend richtig viel Platz nach oben. Die nächste Hürde läge dann erst bei 14,46 Euro.Anleger sollten höhere Ausschüttungen an die Aktionäre in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen berücksichtigen, was einer Investition durchaus Sinn verleihe. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse bei der Deutschen Bank, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: