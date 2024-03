Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,208 EUR +0,95% (26.03.2024, 12:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,27 USD -0,20% (25.03.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Endlich sei es geschafft. Die Aktie der Deutschen Bank habe im freundlichen Marktumfeld ein neues Jahreshoch erreicht. Doch das sei noch nicht alles. Anleger interessiere nun vor allem, wie lange die Rally noch laufen könne und wie nachhaltig sie sei.Mit einem Kurs von 14,23 Euro habe die Notierung der Deutschen Bank heute im Intraday-Handel ein neues Jahreshoch erreicht. Der Aufwärtstrend, der sich Ende Oktober ausgebildet habe, habe sich zuletzt bereits beschleunigt. Denn am 11. März habe das Papier den horizontalen Widerstand bei 12,93 Euro geknackt und am Tag darauf die runde Marke von 13,00 Euro überwunden.Dann sei eine mehrtägige Verschnaufpause in Form einer Konsolidierung gefolgt, das Erreichte habe erst verarbeitet und abgesichert werden müssen. Bereits letzte Woche sei die Aktie aber wieder in den Vorwärtsgang geschaltet und auf das neue Jahreshoch gestiegen. Gleichzeitig werde bei 14,23 Euro das 52-Wochen-Hoch markiert, was ebenfalls bullish zu werten sei.Das Volumen der letzten Tage sei weiter erfreulich gewesen, gestern seien 9,54 Millionen Stück gehandelt worden, was klar mehr sei als der Durchschnitt der letzten 30 Tage mit 8,41 Millionen. Ein ansteigendes Volumen spreche für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.Anleger sollten sich daran aber nicht stören, denn aus charttechnischer Sicht stünden vorerst alle Zeichen auf Grün. Auch die aus historischer Sicht und im Branchenvergleich günstige Bewertung mit einem KGV von 6 für 2024 lasse noch viel Kurspotenzial offen.Das Momentum bei der Aktie sei derzeit tonangebend. Wer noch nicht an Bord bei den Papieren der Deutschen Bank ist, kann noch zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Sentiment habe sich zuletzt auch branchenweit aufgehellt. (Analyse vom 26.03.2024)