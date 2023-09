Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,35 EUR +3,09% (27.09.2023, 10:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,298 EUR +1,98% (27.09.2023, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,60 USD -0,84% (26.09.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.09.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse der UBS:Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist gestern zunächst unter Druck geraten, konnte sich jedoch zur Schlussglocke um 0,5% auf 10,10 EUR verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank habe zur Monatsmitte einen Ausbruchsversuch am GD200 gestartet, sei anschließend aber an die runde 10er Marke zurückgefallen. Dort seien die Kurse zuletzt seitwärts gependelt, wobei es gestern zu einem Rücksetzer bis auf 9,86 EUR gekommen sei. Das zwischenzeitliche Tagesminus von 1,8% hätten die Notierungen bis zur Schlussglocke jedoch vollständig aufholen und am Ende sogar - gegen den Trend am Gesamtmarkt - mit einem kleinen Plus von 0,5% auf 10,10 EUR aus dem Handel gehen können.Ausblick: Im Bereich der 10-Euro-Marke würden die Kurse nun in die Spitze eines großen charttechnischen Dreiecks hineinlaufen.Das Long-Szenario: Gelinge der Ausbruch auf der Oberseite, sollten die Papiere im Anschluss auch direkt über die Doppelhürde aus dem April-Top bei 10,22 EUR und der 200-Tage-Linie bei 10,26 EUR steigen. Darüber müsste dann das aktuelle September-Hoch bei 10,40 EUR überwunden werden, wodurch sich Aufwärtspotenzial bis zum Juli-Hoch bei 10,71 EUR eröffnen könnte. Knapp darüber dürfte noch das Mai-Top aus dem Vorjahr bei 10,73 EUR bremsend wirken, bevor es zu einem Hochlauf an die 11er Barriere kommen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: