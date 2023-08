Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank sei Ende Juli fast bis auf elf Euro geklettert, habe dann aber nachgegeben und tendiere seitdem seitwärts. Positive Impulse nach Verkündung der Q2-Zahlen am 26. Juli seien ausgeblieben. Das gelte bisher auch für das Aktienrückkauf-Programm, das im laufenden Monat gestartet worden sei.Das Management der Deutschen Bank habe sich ambitionierte Pläne bei der Kapitalausschüttung vorgenommen. Im Zeitraum 2021 bis 2025 wolle man acht Milliarden Euro an die Anleger ausschütten. Neben einer beständig steigenden Dividende sollten dazu auch Aktienrückkäufe gehören. Der erste Rückkauf eigener Anteile seit Jahren habe im ersten Quartal 2022 stattgefunden.Das Programm sei noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar gestartet. Danach sei die Unsicherheit auch über die weitere wirtschaftliche Entwicklung groß gewesen. Andernfalls hätte es vielleicht auch im zweiten Halbjahr 2022 eine Fortsetzung geben können. Zudem müssten Finanzinstitute in der Eurozone Ausschüttungen immer mit der EZB absprechen. Konkurrenten hätten dennoch auch 2022 Milliarden an ihre Aktionäre ausgeschüttet.Mit den Zahlen zum zweiten Quartal Ende Juli sei nun ein weiteres Programm zum Rückkauf eigener Aktien verkündet worden. Es laufe seit Anfang August und habe ein Volumen von 450 Millionen Euro. Nach letzten, verfügbaren Zahlen habe das Geldhaus bisher insgesamt 139 Millionen Euro eingesetzt, was rund 30 Prozent des Gesamtbetrags entspreche.Theoretisch könne das Programm der Deutschen Bank noch bis zum 21. Dezember dieses Jahres laufen. Im kommenden Jahr müsse das Management mehr auf den Tisch legen, um Anleger zu besänftigen. Trotz der jüngsten Kursentwicklung seien die Perspektiven für die Aktie mittelfristig gegeben. Daher bleiben investierte Anleger dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link