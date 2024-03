Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Sommer letzten Jahres gebe es Störungen im Geschäftsbetrieb für zahlreiche Kunden der Postbank. Vor wenigen Wochen sei nun auch noch bekannt geworden, dass absehbar sämtliche Partnerstandorte bei externen Anbietern geschlossen würden. Nun drohe neuer Ärger bei der Deutsche Bank-Tochter.Im Tarifkonflikt bei der Postbank erhöhe die Gewerkschaft ver.di den Druck durch erneute Warnstreiks. ver.di habe die Beschäftigten der Postbank-Filialen und Callcenter bundesweit zu zweitägigen Ausständen ab diesem Mittwoch aufgerufen. "Wir gehen davon aus, dass der größte Teil der Filialen an beiden Tagen geschlossen bleibt und es auch an den Servicehotlines zu größeren Problemen bei der Erreichbarkeit kommen wird", habe ver.di-Verhandlungsführer, Jan Duscheck, am Mittwoch gesagt. Er habe kritisiert, das bisher vorgelegte Angebot der Arbeitgeberseite sei sehr weit von einem "verhandelbaren Kompromisskorridor entfernt".ver.di fordere für etwa 12.000 Beschäftigte im Deutsche Bank-Konzern mit einem Postbank-Tarifvertrag 15,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch eine Anhebung der Gehälter um 600 Euro. Der Deutsche Bankangestellten-Verband wolle 14,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten von Postbank, Postbank Filialvertrieb, PCC Services und BCB erstreiten. Erste Warnstreiks in dem Konflikt habe es Mitte Februar gegeben.Auf den Aktienkurs habe der Tarifkonflikt bei der Postbank derzeit keine Auswirkungen. Der Kurs trete heute im Mittagshandel mehr oder weniger auf der Stelle. Zum Jahreshoch über 12,80 Euro würden noch rund 20 Cent fehlen. Erst dann würde es einen positiven Impuls für die Aktie geben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link