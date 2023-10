Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für Deutsche Bank-Aktionäre habe es von der Tochter Postbank zuletzt eher negative News gegeben. Denn die Migration der IT-Systeme auf die des Mutterkonzerns habe zuletzt zu einigen Problemen geführt, die höhere Kosten bis Jahresende verursachen würden. Nun seien indes Pläne bekannt geworden, im Rahmen der neuen Strategie im Privatkundensektor das Filialnetz der Postbank weiter zu stutzen.Die Postbank-Kundschaft müsse sich auf erhebliche Einschnitte im Filialnetz gefasst machen. Die Deutsche Bank wolle bei ihrer Tochter in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen schließen, wie der Privatkunden-Chef des Frankfurter DAX-Konzerns, Claudio de Sanctis, am Montag in der Financial Times angekündigt habe.Ein Deutsche Bank-Sprecher habe auf Anfrage erläutert: "Stationäre Vertriebswege spielen für die persönliche Beratung weiterhin eine wichtige Rolle, jedoch mittelfristig nicht mehr im gleichen Umfang. Die Deutsche Bank plant daher, das Postbank-Filialnetz in den kommenden Jahren an die veränderte Nachfrage anzupassen und die Anzahl der bundesweiten Standorte von derzeit circa 550 bis Mitte 2026 schrittweise auf rund 300 zu reduzieren." In etwa 200 dieser Standorte sollten weiterhin Post- und Paketdienstleistungen angeboten werden.Den Plänen zufolge sollten die verbleibenden Postbank-Filialen als sogenannte Tech-Center Dienstleistungen für die Kundinnen und Kunden erbringen. Ob und wie viele Arbeitsplätze durch die Filialschließungen verlorengehen würden, habe de Sanctis nicht gesagt. Die geplante Umstrukturierung werde zu "sehr bedeutenden Kosteneinsparungen führen, und diese sollten die Investitionen, die wir tätigen müssen, mehr als ausgleichen", so der Manager.Das Filialnetz der Deutschen Bank mit aktuell etwa 400 Standorten in Deutschland komme dem Financial Times-Bericht zufolge ebenfalls auf den Prüfstand. Insider würden dort jedoch keine größeren Einschnitte erwarten.Die Deutsche Bank habe im Rahmen ihrer Sanierung, die Ende 2022 abgeschlossen worden sei, ihr Kostenziel immer mehr aufgeweicht. Am Ende des Umbaus seien sie zu hoch geblieben. Es sei erfreulich, dass in der Privatkundensparte nun nachgeschärft werde. Beispiele anderer Banken würden zeigen, dass bei einer Umstellung auf mehr Online-Vertriebskanäle mehr Kosteneffizienz möglich sei.Mutige können nach dem Ausbruch über die 200-Tage-Linie bei 10,15 Euro zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2023)