Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank gebe es neue Probleme, die mutmaßlich durch eine IT-Umstellung im Privatkundenbereich verursacht worden seien. Damit steige der Druck auf den Vorstand, denn gebe es nicht bald Abhilfe für betroffene Kunden, dann würden Konsequenzen von der Finanzaufsicht drohen. Auch für die Aktie wäre das keine gute Nachricht.Laut einem Bericht des Handelsblattes gebe es bei der Deutschen Bank durch die Migration der Postbank-Kunden auf die IT-Systeme der Mutter Probleme. Auch die Postbank-Tochter DSL-Bank solle mit zahlreichen Beschwerden kämpfen. Seit Monaten sollten sich Kunden bei Verbraucherschützern und auch der Finanzaufsicht Bafin beschweren.Vergangene Woche habe es bereits eine scharfe Rüge der Bafin für die Deutsche Bank aufgrund der Probleme bei der Postbank gegeben. Nun rücke auch die DSL Bank in den Fokus. Gegenüber dem Handelsblatt habe ein Sprecher der Finanzaufsicht gesagt: "Die Bafin hat die Deutsche Bank AG bereits aufgefordert, auch die bei der DSL Bank bestehenden Mängel abzustellen. Da die Bafin Maßnahmen, wenn angezeigt, gegen die Deutsche Bank prüft, umfasst das auch die DSL-Problematik."Könne die Deutsche Bank nicht in einem absehbaren Zeitraum für Abhilfe schaffen, stünden der Bafin zahlreiche Sanktionsinstrumente zur Verfügung. Beispielsweise könne das Geschäft der DSL Bank eingeschränkt oder ein Sonderbeauftragter eingesetzt werden. Dieser würde dann die Abstellung der Mängel überwachen.Trotz der neuen, negativen Meldungen könne die Deutsche Bank-Aktie heute im frühen Handel erneut zulegen und zumindest die 50-Tage-Linie bei 9,88 Euro knacken. Ob sich das charttechnische Signal bestätige, werde der heutige Schlusskurs zeigen. Die Aktie bleibe nach wie vor eine Halteposition mit Stopp bei 7,50 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link