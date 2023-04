XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der kräftige Ausbruch der Deutsche Bank-Aktie sei gestern wieder etwas relativiert worden. Sie habe die 10-Euro-Marke nicht halten können. Auch ein positiver Analystenkommentar von Warburg Research habe hier nicht unterstützend gewirkt. Neue Impulse könnten heute hingegen von den Quartalszahlen der Bank of America und von Goldman Sachs kommen. Aus den heute anstehenden Zahlen dürfte sich zusammen mit den Berichten vom vergangenen Freitag ein erstes Bild für die Quartalszahlen der Deutschen Bank kommende Woche bilden. Schon jetzt stehe fest, dass zumindest in den USA das erste Quartal für die Großbanken deutlich besser als erwartet verlaufen sei.Die Aktie der Deutschen Bank habe nach dem Überspringen der 10-Euro-Marke am Freitag gestern wieder zurückgesetzt. Aktuell notiere das Papier aber erneut im Plus. Die kommenden Tage dürfte die Aktie weiter versuchen die Hürde zu nehmen. Dabei wäre ein ansteigendes Volumen für einen Ausbruch wichtig.Die Deutsche Bank-Aktie sei nach Ansicht des Aktionärs unterbewertet und habe daher im laufenden Jahr noch einiges an Potenzial. Das Ziel liege bei 12 Euro, ein Stopp sollte bei 7 Euro platziert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analys vom 18.04.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,94 EUR +0,90% (18.04.2023, 10:48)