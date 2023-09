Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



9,674 EUR -0,37% (06.09.2023, 11:06)



9,665 EUR -0,97% (06.09.2023, 10:51)



10,40 USD -4,50% (05.09.2023)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie der Deutschen Bank habe es gestern wieder nennenswerte Bewegung gegeben, leider im negativen Sinn. Interessant seien dennoch Aussagen von CEO Christian Sewing, der sich zum Thema Investmentbanking in der Neuen Züricher Zeitung geäußert habe. Demnach wolle man das Segment strategisch weiterentwickeln.Angesichts erneut enttäuschender Konjunkturdaten aus China hätten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt gestern zurückgehalten. Hinzu seien außerdem eine trübe Unternehmensstimmung in der Euroregion und schwache Auftragsdaten für die US-Industrie gekommen. Die Papiere der Deutschen Bank hätten 3,0 Prozent eingebüßt.sei Die Deutsche-Bank-Aktie sei gestern sicher auch durch Commerzbank-Papiere in Sippenhaft genommen worden. Die seien nach einem negativen Analystenkommentar um mehr als sechs Prozent abgestürzt. Heute verliere die Deutsche Bank erneut, allerdings mit knapp unter einem Prozent nur moderat.Für keine Impulse würden auch neue Aussagen von CEO Sewing in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung sorgen. Laut Sewing wolle man den Fokus noch stärker auf das Beratungs- und Provisionsgeschäft legen. Im laufenden Jahr sei bereits die britische Boutique-Investmentbank Numis erworben worden. Im vergangenen Jahr hätten Erträge des Segments M&A bei der Deutschen Bank aber nur ein Neuntel des Handelsgeschäfts ausgemacht.Gestern sei die 50-Tage-Linie bei 10,05 Euro durchbrochen worden und die Aktie notiere nun deutlich unter der zweistelligen Marke von 10,00 Euro. Die nächste Unterstützung könnte die 200-Tage-Linie bieten. Sie verlaufe bei 9,52 Euro, sei aber erst letzte Woche mehrmals kurzfristig unterschritten worden.Es bleibt dabei: Anleger halten die Papiere der Deutschen Bank und beachten den Stopp bei 8,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ein Neueinstieg drängt sich nicht zuletzt aufgrund des Chartbildes nicht auf. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link