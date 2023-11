Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,662 EUR -0,45% (15.11.2023, 10:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,63 USD +2,56% (14.11.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Inflation in den USA sei im Oktober stärker gefallen, als erwartet. Das hat den Kursen in den USA gestern deutlich Rückenwind gegeben. Auch die Deutsche Bank-Aktie habe davon profitieren können.Der Preisauftrieb in den USA habe sich im Oktober merklich abgeschwächt: Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent geklettert. Im September habe die Rate noch bei 3,7 Prozent gelegen. Vor allem gesunkene Benzinpreise hätten den Preisauftrieb gedämpft. Auch die Kerninflation sei zurückgegangen, diese Kennziffer werde von der US-Zentralbank FED besonders beachtet.Für die Deutsche Bank-Aktie habe der Tag mit einem Plus von über einem Prozent geendet, die positive Gesamtmarktentwicklung habe den Finanztitel mit nach oben gezogen. Zudem habe sich Finanzvorstand James von Moltke in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geäußert.Im laufenden vierten Quartal solle sich die Investmentbanking-Sparte nach seinen Aussagen im Rahmen des Analysten-Konsens bewegt haben. Dieser liege bei Erlösen von 1,9 Mrd. Euro. Im Oktober sei das Umfeld "gemischt" gewesen. Er habe zudem das Ziel von Gesamterlösen auf Konzernebene für das laufende Jahr in Höhe von rund 29 Mrd. Euro bestätigt. Im kommenden Jahr sollten es etwa 30 Mrd. Euro sein.Erst mit den Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal wolle der Vorstand seine Pläne präsentieren. Ein Teil des Kapital solle im Unternehmen reinvestiert werden, auch Übernahmen seien eine Möglichkeit.Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern knapp über dem Widerstand bei 10,70 Euro geschlossen. Heute gelte es dieses Niveau zu verteidigen.Mutige Anleger können noch zukaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)