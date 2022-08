Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,415 EUR +0,80% (25.08.2022, 16:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,413 EUR +0,65% (25.08.2022, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,4105 USD +1,21% (25.08.2022, 16:35)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe auf 3-Monats-Sicht mehr als 20 Prozent verloren. Dabei seien die Q2-Zahlen besser als erwartet ausgefallen. Überdies verleihe die Zinswende Banken-Titeln Fantasie. Auf der anderen Seite stünden Rezessionsängste, die mit Blick auf den aktuellen ifo-Index zumindest nicht weiter geschürt worden seien.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich zwar im August den dritten Monat in Folge eingetrübt. Das ifo-Geschäftsklima sei im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 88,5 Zähler gefallen, wie das ifo-Institut am Donnerstag in München mitgeteilt habe. Das sei der niedrigste Stand seit Juni 2020. Analysten hätten jedoch mit einer deutlicheren Eintrübung auf 86,8 Punkte gerechnet. Nachdem die deutsche Wirtschaft in Q2 noch leicht habe zulegen können, würden Experten ab dem dritten Quartal mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaftsleistung rechnen.Aufgrund dieser Rezessionserwartungen habe der deutsche Bankenprimus die Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite von 75 auf 233 Millionen bereits aufgestockt. Das sei deutlich mehr als vor einem Jahr, im Branchenvergleich sei die Zahl aber eher gering. Die Deutsche Bank habe jedoch ein solide geführtes Kreditportfolio mit eher größeren Konzernen als Kunden. Das Risikomanagement sei im Ergebnis gut, was sich seit Beginn der Pandemie gezeigt habe.Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs dürfte viel Negatives bereits eingepreist sein. Das 2023er-KGV von unter 5 sei der zweitniedrigste Wert unter den Peers (Schnitt 7) in Europa. In den letzten zehn Jahren habe bei der Deutschen Bank selbst das KGV im Mittel bei 19 gelegen. Da die Bank die Sanierung erfolgreich abschließen dürfte und seit mehreren Quartalen wieder profitabel sei, erscheine der Abschlag aus Sicht des AKTIONÄR zu hoch.Klar, die Deutsche Bank-Aktie ist ein heißes Eisen, so Kaletta. Und ein vollständiger Gas-Stopp seitens Russlands wäre wirtschaftlich problematisch. Dennoch sehe DER AKTIONÄR bei dem günstig bewerten Titel derzeit - mit Blick auf die fortschreitende Restrukturierung und die Zinswende - derzeit mehr Chancen denn Risiken.Mutige können bei der Wette noch mitmachen, sollten aber unbedingt den Stopp-Kurs bei 5,90 Euro setzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.08.2022)(Mit Material von dpa-Afx)