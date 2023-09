Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät mutigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zuzugreifen.Bei der Deutschen Bank sei es gestern zu einem charttechnischen Ausbruch gekommen. Vorangegangen sei dem eine längere Seitwärtsphase. Damit habe sich die Aktie gegen den Trend am Markt gestellt und übermäßig zulegen können. Auch andere technische Kennzahlen hätten zuletzt in den positiven Bereich gedreht. Wer bisher an der Seitenlinie gestanden habe, sollte seine Positionierung jetzt überdenken.Bei der Aktie der Deutschen Bank hätten lange Zeit fundamentale Impulse gefehlt. Auch die vergangenen Quartalszahlen für den Zeitraum April bis Juli hätten daran nichts geändert. Der Kurs sei bisher nicht über den Abwärtstrend gekommen, der seit Jahresanfang bestanden habe. Der Absturz im März nach den Turbulenzen im US-Regionalbanksektor habe dann zu einer Beschleunigung des negativen Trends geführt.Im gestrigen Handel sei der Aktie nun der Befreiungsschlag gelungen. Mit einem Kursplus von 2,4 Prozent hätten die Papiere die 200-Tage-Linie bei 10,27 Euro geknackt. Alleine das sei ein starkes Kaufsignal. Im gleichen Atemzug sei aber auch noch der seit Januar bestehende Abwärtstrend bei 10,29 Euro überwunden worden. Am Ende sei die Aktie bei 10,32 Euro aus dem Handel gegangen.Nun werde es wichtig sein, das erreichte Niveau zu halten. Zumindest die 200-Tage-Linie sei dieses Jahr nur zwei Mal geknackt worden, allerdings habe sich der Kurs jeweils nur wenige Tage über dem gleitenden Durchschnitt halten können und dann wieder nachgegeben. Mut mache beim jüngsten Ausbruch aber noch etwas anderes.Bestätigt sich heute der Ausbruch und kann sich die Aktie zumindest über 10,30 Euro halten, dann sollten Anleger zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Fundamental sei die Aktie mit einem 2024er KGV von 5 ohnehin deutlich unterbewertet im Vergleich zur Peergroup mit 7. Mutige würden nun zugreifen und einen Stopp bei 7,70 Euro setzen. (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link