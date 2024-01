Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Ausbruch auf ein neues 23-Monats-Hoch habe sich bei der Deutschen Bank als Fehlsignal entpuppt. Auf Wochensicht habe die Aktie des größten deutschen Kreditinstituts rund 7 Prozent an Wert verloren. Wiederum aus technischer Sicht könnte das Schlimmste überstanden sein, denn eine wichtige Unterstützung habe gehalten.Am 4.1 Januar habe die Deutsche Bank oberhalb des Hoch von Januar 2023 (12,36 Euro) geschlossen und damit ein Kaufsignal generiert. Ein paar Anleger seien noch auf den Zug aufgesprungen und hätten den Kurs auf 12,85 Euro gehievt.Das sollte es erst einmal gewesen sein. Am 11. Januar habe es noch einmal einen Anlauf auf das Jahreshoch gegeben, doch am Tagesschluss habe ein Minus von 4,3 Prozent zu Buche gestanden. Es seien weitere Gewinnmitnahmen - zurecht nach einem Anstieg um mehr als 30 Prozent - und ein Rücksetzer auf 11,52 Euro gefolgt.Seit Mittwochnachmittag gehe es mit den Kursen aber schon wieder aufwärts. Offensichtlich sähen einige Trader in der Unterstützung durch den GD50 (aktuell bei 11,69 Euro) ausreichend Grund für den Beginn einer Gegenbewegung. Diese könnte zunächst einmal bis 12,15 Euro anhalten - das wären 50 Prozent der vorangegangenen Abwärtsbewegung.Der jüngste Rücksetzer der Deutsche Bank-Aktie sei aus technischer Sicht nur gesund. Niemand habe erwarten können, dass der DAX -Wert von 9,50 Euro aus in einem Zug bis 14,50 Euro durchlaufe.Mutige Anleger steigen auf dem aktuellen Niveau ein und stocken auf, sobald das Jahreshoch überwunden wird, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Bei 14,50 Euro könnte man dann Teilgewinne realisieren. (Analyse vom 18.01.2024)