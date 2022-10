Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,751 EUR -0,93% (13.10.2022, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,788 EUR +0,13% (13.10.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,61 USD +2,28% (12.10.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn die Deutsche Bank Anfang nächsten Jahres ihre Zahlen für 2022 präsentiere, dann hätten Anleger Gewissheit, ob die ambitionierten Ziele erreicht worden seien. Das zunehmend negative Umfeld lasse gerade die Nachsteuer-Eigenkapitalrendite von acht Prozent in die Ferne rücken. Dass der Umbau ein voller Erfolg gewesen sei, sähen mittlerweile aber auch Experten so.So habe die Ratingagentur Moody's die langfristige Bonitätseinstufung für die Deutsche Bank auf A1 von A2 erhöht. Der Ausblick sei stabil, wie Moody's Investors Service mitgeteilt habe. Die Deutsche Bank komme bei ihren mittelfristigen Zielen gut voran. Die geringere Kostenbasis sollte es der Bank ermöglichen, ihre wiedergewonnene Ertragsstärke beizubehalten. Zudem hätten die jüngsten Zinserhöhungen die Aussichten für höhere Renditen im Kreditgeschäft verbessert.Das verbesserte Rating vom Branchenführer Moody's sei ein Vertrauensbeweis für das Management. Die Bewertung der Ratingagentur habe in der Finanzwelt großes Gewicht. Positiver Nebeneffekt der höher eingeschätzten Bonität sei, dass sich die Kosten für die Refinanzierung der Deutschen Bank vermindern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: