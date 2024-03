Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,758 EUR +2,02% (15.03.2024, 12:59)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,69 USD -1,08% (14.03.2024, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Finanztitel befinde sich heute weiter im Aufwind und lege stärker zu als der Gesamtmarkt. Nach dem jüngsten Kaufsignal stehe die Deutsche Bank-Aktie knapp vor der nächsten Hürde.Der Ausbruch über das Jahreshoch bei 12,83 Euro habe diese Woche zu schnellen Anschlussgewinnen geführt. Heute gehe es mit der Aktie erneut aufwärts und damit stehe der horizontale Widerstand bei 13,70 Euro im Fokus. Dort würden mehrere Verlaufshochs aus der Vergangenheit liegen.Gestützt werde die Rally durch ein in den vergangenen Tagen ansteigendes Handelsvolumen. Nun komme ein neuer Analystenkommentar hinzu. Anke Reingen, Analystin bei der kanadischen Bank RBC, habe die Deutsche Bank-Aktie erneut unter die Lupe genommen und belasse ihr Kursziel bei 16,00 Euro. Das wäre gegenüber dem aktuellen Kurs ein ordentlicher Aufschlag.Reingen halte weiterhin an ihrem "Outperform"-Rating für die Deutsche Bank-Aktie fest. Damit befinde sie sich in bester Gesellschaft. Denn 16 weitere der 25 Analysten, die die Aktie regelmäßig bewerten würden, würden nun ebenfalls kaufen. Nur drei würden empfehlen, sich nun von der Aktie zu trennen. Die verbleibenden fünf Experten würden für halten plädieren.Da sich die Zinswende in den USA und der Eurozone aufgrund der datenabhängigen Entscheidungsprozesse der Notenbanken immer mehr in das zweite Halbjahr zu verschieben scheine, würden zinsabhängige Branchen wie Finanzwerte wieder aufdrehen. Die Deutsche Bank sei zudem auf einem guten Weg bei ihren Kostenzielen für 2025 zu liefern.Gelinge es auch die Marke von 13,70 Euro, den nächsten horizontalen Widerstand, zu knacken, dann käme erst rund einen Euro höher bei 14,65 Euro die nächste Hürde in Sicht.Wer noch nicht investiert ist, kann das Momentum zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 10,00 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 15.03.2024)