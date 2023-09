Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe vor einigen Monaten die Konten der Postbank-Kunden auf eigene Systeme migriert. Danach sei es immer wieder zu Störungen und Beschwerden von Kunden gekommen. Die Probleme scheinen so groß zu sein, dass sich die Finanzaufsicht mittlerweile eingeschaltet hat, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das könnte Folgen haben.Die Finanzaufsicht BaFin erhöhe angesichts massiver Beschwerden von Postbank-Kunden den Druck auf die Konzernmutter Deutsche Bank. Die BaFin beobachte seit dem Jahreswechsel 2022/2023 "erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank", habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Montag gerügt. Die Finanzaufsicht prüfe, "ob aufsichtlich relevante Mängel in dem Institut" bestünden.Die Deutsche Bank in Frankfurt habe auf Anfrage auf ein nach wie vor "deutlich erhöhtes Aufkommen an Anfragen und Aufträgen" der Kundschaft verwiesen. Dadurch komme es teilweise zu deutlich verlängerten Bearbeitungszeiten. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden, für die wir uns in aller Form entschuldigen." Die Bank arbeite an einer Verbesserung und habe unter anderem die Anzahl der Service-Mitarbeiter deutlich erhöht.Die Beschwerden über die Postbank hätten sich in den vergangenen Monaten gehäuft - vor allem im Zusammenhang mit einer IT-Umstellung. Kundinnen und Kunden hätten demnach zeitweise nicht auf ihre Konten zugreifen können, Lastschriften seien fehlerhaft oder gar nicht eingelöst worden, der Kundenservice sei schwer erreichbar gewesen. Allein bei den Verbraucherzentralen seien Hunderte Beschwerden eingegangen.Die BaFin stehe nach früheren Angaben "zu sämtlichen Einschränkungen im Kundenservice" der Postbank bereits seit längerem mit der Bank "in engem Kontakt". Das gelte auch für die Bearbeitungszeiten bei Pfändungs- und Nachlassangelegenheiten. "Wir haben sehr deutlich gemacht, dass das Institut die aufgetretenen Mängel schnellstmöglich und umfassend beheben muss", habe die Finanzaufsicht mitgeteilt.Für die Deutsche Bank könnten mögliche Sanktionen wegen Problemen bei der Tochter Postbank peinlich werden. Zudem werfe es ein Schlaglicht auf das Verbesserungspotenzial, was es im Privatkundenbereich noch immer gebe. Die Aktie verharre unterdessen weiter im Abwärtstrend.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2023)Mit Material von dpa-AFX