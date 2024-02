3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,88 EUR -0,45% (01.02.2024, 08:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,85 USD -2,06% (31.01.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutsche Bank habe heute Morgen Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt. Für das laufende Jahr wolle man Dividende und Aktienrückkäufe erhöhen. Das mittelfristige Ertragsziel für das Jahr 2025 sei angehoben worden.Die Erträge seien in Q4/2023 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um 5% auf EUR 6,6 Mrd. gestiegen. Die Kosten hätten ebenfalls um 5% zugelegt, und zwar auf EUR 5,5 Mrd. Bezogen auf das Gesamtjahr 2023 sei die Aufwands-/Ertragsquote stabil bei 75% geblieben.Der Vorsteuergewinn sei um 10% auf EUR 698 Mio. gesunken und habe eine Wertminderung auf den Geschäfts- bzw. Firmenwert enthalten. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis sei um 30% auf EUR 1,26 Mrd. gesunken, womit aber die Analyst:innen-Erwartungen von im Schnitt EUR 700 Mio. übertroffen worden seien. Bezogen auf das Gesamtjahr sei der Gewinn gegenüber 2022 um 16% auf EUR 4,21 Mrd. gesunken. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe im Vorjahr bei 7,4% (2022: 9,4%) gelegen.Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sei im Jahr 2023 gegenüber 2022 von EUR 1,2 Mrd. auf EUR 1,5 Mrd. gestiegen. Dies habe 31 Basispunkte des durchschnittlich ausstehenden Kreditvolumens entsprochen und damit leicht über der zuvor kommunizierten Bandbreite von 25 bis 30 Basispunkten gelegen.Die Kernkapitalquote (CET1) habe per Jahresende mit 13,7% (2022: 13,4%) weiterhin im soliden Bereich und über der Zielmarke von 13,0% gelegen. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) sei gegenüber dem Vorquartal (Q3) von 4,7% auf 4,5% gesunken.Deutsche Bank habe ihr Ziel für das durchschnittliche jährliche Wachstum der Erträge im Zeitraum von 2021 bis 2025 von 3,5% bis 4,5% auf 5,5% bis 6,5% angehoben, nachdem die beiden vergangenen Jahre gut ausgefallen seien. Für das Jahr 2025 strebe man Erträge in Höhe von rund EUR 32 Mrd. an.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Deutsche Bank lautete auf "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen