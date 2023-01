Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,104 EUR +1,48% (03.01.2023, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,10 EUR +1,44% (03.01.2023, 09:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,52 USD +0,79% (30.12.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe bis 2022 ihre Sanierung abschließen wollen. Ob einzelne Unternehmensziele zum Jahresende tatsächlich erreicht worden seien, das müssten die Zahlen zum vierten Quartal zeigen. Doch es sehe gut aus. Nun bekräftige Finanzchef James von Moltke in einem Interview zudem die mittelfristigen Prognosen bis 2025.Rund zwei Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe die Deutsche Bank Anfang März ihre Unternehmensziele bis 2025 präsentiert: Die Nachsteuerrendite auf das Eigenkapital solle von für letztes Jahr angepeilten acht Prozent auf dann zehn steigen. Die Kosten-Ertrags-Quote solle auf 62,5 Prozent sinken. Für 2022 sei ein Wert von kleiner als 75 Prozent anvisiert gewesen. Finanzchef und Vize-Vorstandsvorsitzender James von Moltke habe die Ziele jetzt im Interview mit der Börsen-Zeitung bestätigt.Er habe gesagt: "Natürlich haben wir uns die Frage gestellt, ob die Entwicklungen der vergangenen Monate es nötig machen, unsere Strategie zu verändern." Stattdessen sei der Vorstand aber zu dem Schluss gekommen, dass die seit Februar eingetretenen Ereignisse die Strategie sogar bestätigen würden: "Unsere Unternehmensbank zum Beispiel ist erfolgreich, weil wir unsere Kunden genau bei den Themen unterstützen, die aktuell die großen Herausforderungen sind." Beispiele seien die Lieferkettenfinanzierung oder auch die Absicherung gegen Währungskursschwankungen.Die günstig bewertete Aktie (2023er KGV von 5,5) habe zum Jahresauftakt fast die Marke von 11,00 Euro geknackt. Das nächste Ziel läge bei einem Ausbruch über dieses Niveau dann bei rund zwölf Euro. Dort lägen die Zwischenhochs vom vergangenen Frühjahr.Spekulativ-orientierte Anleger können daher auch im neuen Jahr auf die Aktie der Deutschen Bank setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link