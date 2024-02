Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank herrsche dicke Luft. Im Intranet der Großbank sei ein Shitstorm ausgebrochen. Tausende Mitarbeiter der Frankfurter Privatbank würden sich gegen eine neue Vorgabe des Managements wehren. Die Aktie zeige sich davon jedoch unbeeindruckt und nehme sogar wieder Kurs auf die alten Jahreshochs.Die Deutsche Bank wolle mehr als 10.000 Beschäftigte künftig wieder häufiger im Büro sehen. Im Intranet des Instituts habe das einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Etwa 1.500 Führungskräfte würden sogar wieder vier Tage pro Woche ins Büro zitiert. Mehr als 1.300 Beschäftigte sollten ihrem Ärger dort bereits Luft gemacht, berichte das Handelsblatt.Deutsche Bank-Chef Christian Sewing und Vorstandsmitglied Rebecca Short sollten bereits darum bemüht sein, die Lage zu beruhigen. Einige Mitarbeitervertreter sollten dennoch rechtliche Schritte gegen die neue Regelung vorbereiten. Das Thema Home Office koche nicht nur bei der Deutschen Bank hoch. Viele Firmen würden derzeit wieder an eine Rückkehr ihrer Mitarbeiter ins Büro arbeiten.Die Einschätzung des "Aktionär" zur Deutschen Bank gelte unverändert. Die Bewertung mit einem KGV von 5,7 sei historisch günstig und auch die Dividendenpolitik gehe in die richtige Richtung.Anleger bleiben bei der Aktie mit einem Stopp bei 9,00 Euro an Bord, so Michael Herrmann. Gelinge der Sprung über die Januar- und Februar-Hochs sowie über das Mehrjahreshoch von 13,20 Euro, wäre der Weg zu höheren Kursen auch charttechnisch frei. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link