Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,617 EUR -5,38% (28.09.2022, 11:00)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,668 EUR -5,66% (28.09.2022, 10:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,73 USD -4,80% (27.09.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Konzern müsse mal wieder zahlen. Bereits im August habe die US-Börsenaufsicht Securities Exchange Commission (SEC) 16 Wall-Street-Instituten eine milliardenschwere Strafe aufgebrummt. Der Grund: Die Banken hätten bei der internen Kommunikation über den Messenger-Dienst Whatsapp gegen die Regeln verstoßen. Mit dabei sei auch die Deutsche Bank gewesen.Was sei passiert? Die Geldhäuser hätten die Nachrichten, die ihre Mitarbeiter über eigene Mobilgeräte ausgetauscht hätten, nicht ordnungsgemäß archiviert - ein schwerwiegender Regelverstoß für die US-Behörden. SEC-Chef Gary Gensler habe kritisiert, dass die Finanzfirmen dadurch das Vertrauen des Marktes beschädigt hätten.Die Wall-Street-Institute müssten zusammen eine Geldbuße von gut 1,1 Milliarden Dollar zahlen. Betroffen seien u.a. noch Barclays, Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup und Securities. Alle würden jeweils 125 Millionen Dollar blechen - auch die Deutsche Bank."Die Deutsche Bank hat bei diesem branchenweiten Thema vollumfänglich mit den Aufsichtsbehörden kooperiert", habe ein Sprecher in New York betont. Außerdem habe sie aus ihren Fehlern gelernt: Mittlerweile seien Programme, die Whatsapp-Nachrichten und die ähnlicher Messenger-Dienste auf Dienst-Geräten archivieren würden, eingeführt worden.DER AKTIONÄR bleibe dennoch weiterhin positiv gestimmt, auch wenn sich das Chartbild weiter eingetrübt habe. Investierte bleiben an Bord, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie 12,00 Euro. (Analyse vom 28.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link