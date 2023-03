Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Rund eine Woche sei es her, dass die Aktie der Deutschen Bank gecrasht sei. In der Spitze habe das Papier rund 15% verloren. Vom Intraday-Tief habe sich die Aktie zwar erholt, auf längere Sicht sei die Unterperformance dennoch deutlich sichtbar. Eine existenzbedrohende Gefahr für die Deutsche Bank bestehe dadurch aber noch nicht.Am Freitag vor einer Woche habe die Aktie der Deutschen Bank 8,5% tiefer bei 8,54 Euro geschlossen. Im Tagesverlauf sei sie bis auf 7,95 Euro abgestürzt. Gestern habe die Notierung bei 9,14 Euro den Handel beendet und damit rund 16% höher. Auf Jahressicht stehe dennoch ein Minus von 13,7% zu Buche. Der Branchenindex EURO STOXX Banks komme indes auf ein Plus von 4,7%.Die Panik letzte Woche dürfte auch durch Leerverkäufer und Abwärtsdruck vom Markt für Kreditausfallversicherungen getrieben worden sein. Die europäischen Finanzaufseher würden mehrere Transaktionen am Markt für Credit Default Swaps untersuchen. Bisher sei nur bekannt, dass der Hedgefonds Marshall Wace 0,7% der frei handelbaren Aktien leerverkauft habe - das seien 0,1% im Vergleich zum letzter Woche. Allerdings müssten nur Positionen, die die Marke von 0,5% überschreiten würden, öffentlich gemacht werden.Die Deutsche Bank habe eigentlich 2015 bis 2018 in einer viel größeren Krise als aktuell gesteckt. Damals sei die Angst vor einer Pleite umgegangen, CEO Christian Sewing habe 2019 dann erfolgreich die Sanierung angeschoben. Aber selbst zu dieser Zeit habe es keine nennenswerten Einlagenabflüsse von Sparern gegeben, gerade mit der Postbank verfüge das Geldhaus über eine breite Refinanzierungsbasis.Die Aktie habe gestern deutlich im Plus schließen können, seit Ausbruch der aktuellen Bankenturbulenzen am 10. März mit der Pleite der Silicon Valley Bank, habe das Papier jedoch stark eingebüßt. Andere Bankaktien wie die Commerzbank hätten sich klar besser geschlagen. Restlos geklärt sei zudem nicht, ob der Crash vor rund einer Woche wirklich auf eine Short-Attacke zurückzuführen sei, oder es andere Auslöser gegeben habe.Anleger sollten die Aktie der Deutschen Bank meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link