Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,61 EUR -1,80% (03.11.2022, 16:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,601 EUR -1,96% (03.11.2022, 16:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,38 USD -1,88% (03.11.2022, 16:32)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe auf Monatssicht mehr als 20 Prozent zugelegt. Dabei hätten die starken Q3-Zahlen in der vergangenen Woche die Aktie an der 10-Euro-Marke kratzen lassen. Doch Analystenhäuser wie etwa Metzler würden das Potenzial nun ausgereizt sehen und stünden dem Titel kritisch gegenüber. Die Privatbank sei damit allerdings Teil einer Minderheit.Zur Erinnerung: Metzler habe jüngst das Kursziel zwar von 7,70 Euro auf 9,00 Euro erhöht. Die Analysten würden dabei jedoch ihre Verkaufsempfehlung bekräftigen.Die Mehrheit der Analysten sei hingegen optimistisch für den DAX-Wert gestimmt. Von 26 von Bloomberg befragten Experten würden elf zum Kauf raten, zehn würden ein Halte-Empfehlung aussprechen und lediglich fünf (darunter Metzer) würden die Aktie verkaufen. Das Zwölf-Monats-Konsensziel liege bei 12,43 Euro und signalisiere somit 30 Prozent Kurspotenzial.Die Deutsche Bank-Aktie verliere am Donnerstag - in einem schwachen Gesamtmarkt - rund zwei Prozent auf 9,60 Euro. Nach unten dürfte zunächst die 9-Euro-Marke und im Anschluss dann der GD50 bei 8,65 Euro Support bieten. Wahrscheinlicher sei allerdings ein erneuter Angriff (im Rahmen einer Markterholung) des Papiers auf den GD200 (aktuell: 9,78 Euro). Gelinge dieser, dürften die Aktie auch schnell die 10-Euro-Marke herausnehmen.Investierte bleiben weiter an Bord, mutige Anleger können nach wie vor noch aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link