Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,173 EUR +0,15% (28.07.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,055 EUR -1,64% (27.07.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,34 USD +0,97% (27.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Frankfurter Finanzkonzern habe mit seinen gestern vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen klar geschlagen. Der Ausblick zeige aber, dass es nicht mehr möglich sei, das Kostenziel für 2022 zu erreichen. Damit rücke das Management von einem zentralen Versprechen des Umbaus immer weiter ab. Erste Analysten hätten sich nun geäußert.Die US-Bank JPMorgan habe die Einstufung für die Deutsche Bank-Aktie nach Q2-Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Und die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für das Papier auf "sector perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.Besser als erwartete Zahlen würden die Experten wohlwollend aufnehmen. Viele würden im Hinblick auf das zweite Halbjahr aber nun zunehmend vorsichtiger, denn mehrere Ziele des Managements wackeln würden. Die Deutsche Bank-Aktie bleibe ein heißes Eisen und nichts für schwache Nerven. Sie sei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: