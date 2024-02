Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Wochen seien auf die Aktie der Deutschen Bank zahlreiche Kurszielsenkungen vonseiten der Analysten eingeprasselt. Denn viele Experten hätten keine hohen Erwartungen an die gestern veröffentlichten Quartalszahlen gehabt. Doch jetzt würden einige Analysten bereits wieder umschwenken.Wenige Überraschungen hätten viele Experten erwartet, die die Aktie der Deutschen Bank regelmäßig unter die Lupe nehmen würden, mit den jüngsten Quartalszahlen. Tatsächlich hätten die Konkurrenten ING Group und BNP Paribas, die gestern ihre Zahlen präsentiert hätten, die Prognose der Analysten nicht erfüllen können und seien stark abverkauft worden. Die Deutsche Bank habe hingegen auf ganzer Linie überzeugt.Dank einer einmaligen Steuergutschrift habe der Nettogewinn 2023 mit 4,9 Milliarden deutlich über dem gelegen, was vorab prognostiziert worden sei. Außerdem sei die Prognose für die Erlöse 2025 erhöht und ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 675 Millionen Euro für das erste Halbjahr angekündigt worden. Die Dividende solle zudem sukzessive steigen.Nach Zahlen hätten sich nun mehrere Analysten zu Wort gemeldet und ihre Kursziele erhöht. In den vergangenen Wochen hätten erst einige Experten geringere Kursziele bei der Aktie auf Sicht von zwölf Monaten gesehen. Beispielsweise habe am Freitag Kian Abouhossein von J.P. Morgan sein Kursziel von 14,20 Euro auf 14,50 Euro erhöht und bleibe bei seiner Kaufempfehlung. Er habe seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 leicht angehoben.Die Aktie sei nach Zahlen gestern mit rund drei Prozent plus aus dem Handel gegangen und habe im Chart damit einen klar positiven Impuls gesetzt. Nicht nur vielen Analysten gefalle, dass die Deutsche Bank nun auch bei den Kosten nachschärfe und neue Anstrengungen unternehme, um zur europäischen Peergroup aufzuschließen."Der Aktionär" hatte auf eine positive Überraschung mit den Quartalszahlen gehofft. Wer noch nicht investiert ist, kann nun über einen Einstieg nachdenken, so Fabian Strebin. Der Stopp verbleibe bei 9,00 Euro. (Analyse vom 02.02.2024)