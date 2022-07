XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,847 EUR -0,76% (13.07.2022, 12:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,87 USD -0,88% (12.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie gräbe sich immer tiefer in den Abwärtstrend. Die konjunkturelle Lage in Deutschland und Europa werde zudem immer unsicherer. Morgan Stanley habe heute das Kursziel für das Papier des Frankfurter Geldhauses von 14,90 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "equal-weight" belassen. Damit liege die US-Bank dennoch knapp unter dem Konsens der Experten. Denn dieser habe auf Sicht von zwölf Monaten 12,59 Euro als Ziel ausgegeben. Das seien satte 60% Potenzial vom aktuellen Kursniveau aus. Zehn der insgesamt 28 Analysten, die die Deutsche Bank-Aktie covern würden, würden derzeit zum Einstieg raten. Doch inwiefern die Mehrheit der Analysten die jüngsten Veränderungen der Konjunkturlage bisher berücksichtigt habe, sei ungewiss. Denn es drohe eine Rezession in Deutschland, sofern die Gaslieferungen aus Russland demnächst nicht wieder anlaufen würden. Das signalisiere auch der Kursverfall der Deutsche Bank-Aktie.Auch wenn es nicht zu einem kompletten Lieferstopp bei Gas komme, seien die Aussichten bei der Deutschen Bank ohnehin mau. Es sei fraglich, ob die Sanierung noch erfolgreich abgeschossen werden könne. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,831 EUR -0,27% (13.07.2022, 12:50)