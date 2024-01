Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Wochenende seien Gerüchte aufgekommen, die Deutsche Bank hätte ein Auge auf die Commerzbank geworfen. Doch nach Einschätzung der meisten Experten hätten diese Spekulationen nur wenig Grundlage. Indes habe die Aktie am Dienstag ein neues Wochentief markiert, wobei eine wichtige Unterstützung erfolgreich getestet worden sei.Dass Unternehmen beständig Zukäufe innerhalb der Branche prüfen würden, sei Standard, heiße es im Markt. In der Vergangenheit habe es auch immer mal wieder Spekulationen über einen Zusammenschluss der beiden größten deutschen Banken gegeben, doch sei nie etwas daraus geworden.Dem Vernehmen nach sei eine Fusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank unter wettbewerbstechnischen Aspekten nicht realistisch. Massive Bedenken bei einem Zusammenschluss von Nummer Eins und Nummer Zwei würden ein solches Vorhaben im Keim ersticken.Aus technischer Sicht habe sich das Bild für die Deutsche Bank etwas eingetrübt. Durch den Rückgang unter 12,00 Euro rücke jetzt die 50-Tage-Linie in den Fokus. Im Tagesverlauf habe die Aktie bereits leicht darunter notiert, sie habe sich aber wieder erholt. Solange das 50%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtswelle bei 11,15 Euro nicht unterschritten werde, bestehe kein Druck, die Aktie zu verkaufen.Aus technischer Sicht mag die Deutsche Bank-Aktie nicht erste Wahl sein, doch die Aussicht auf Dividendenerhöhungen und länger anhaltend höhere Zinsen spricht für den DAX -Wert, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link