Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,43 EUR -0,88% (03.02.2023, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,44 EUR -0,14% (03.02.2023, 09:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,58 USD -6,68% (02.02.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe mit den gestern bekannt gegebenen Zahlen den Umbau, der seit 2019 gelaufen sei, abgeschlossen. Obwohl der höchste Gewinn seit der Finanzkrise vermeldet worden sei, habe die Aktie rund 6,5 Prozent im Minus geschlossen. Auf den ersten Blick sei das verwunderlich, doch dem Markt würden mehrere Aspekte des Zahlenwerks missfallen. So würden Anleger jetzt handeln.Das beständig proklamierte Ziel einer Eigenkapitalrendite von 8,0 Prozent sei am Ende das einzig konkrete gewesen, was nach drei Jahren Umbau auf dem Papier Bestand gehabt habe. Die multiplen Krisen der letzten Zeit und die Sanierung an sich würden darüber hinwegblicken lassen. Die ausgewiesenen 9,4 Prozent habe das Management aber vor allem durch eine einmalige Steuergutschrift in den USA von 1,4 Milliarden Euro erzielt. Zusätzlich mit einem anderen Sondereffekt durch den Verkauf einer Geschäftseinheit habe das die Rendite nach oben gehievt. Rechne man das heraus, wäre die Eigenkapitalrendite nur bei 6,7 Prozent angekommen.Zuletzt sei kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Frühjahr letzten Jahres das Vorhaben, insgesamt acht Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzugeben, beschlossen worden. Im letzten Jahr seien erst 300 Millionen Euro ausgeschüttet worden, daher hätten sich Anleger jetzt eine Wiederaufnahme des Rückkaufprogramms erhofft. Der Vorstand habe zwar bei der gestrigen Zahlenpräsentation nicht generell von dem Ziel gewichen, ab bis 2025 da Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten durch den fortdauernden Krieg wolle man aber erstmal abwarten.Im vierten Quartal habe nun das erste Mal, seit Christian Sewing CEO geworden sei, die Investmentbanking-Sparte geschwächelt, das vom Konsens errechnete Gewinnziel sei gerissen worden. Zudem kämpfe die Vermögensverwaltungs-Tochter DWS Group mit größeren Mittelabflüssen und habe sich für das laufende Jahr kleinere Ziele gesetzt.Die wichtigste Botschaft der Zahlen sei vielleicht, dass die Erwartungen des Marktes mitunter zu hoch gewesen seien. Denn das Team um Sewing habe seit Quartalen immer abgeliefert, man habe sich daran gewöhnt. Außerdem wichtig: Die Privatkundensparte, die Unternehmensbank und die DWS bringen würden, addiere nun mehr Gewinn auf die Waage als die Investmentbank. Diese habe immer noch eine hohe Bedeutung, aber die übermäßige Abhängigkeit sei gebrochen und das Geschäftsmodell diversifizierter.Der seit Herbst letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend bei 11,15 Euro sei voll intakt, auch ein Test wäre kein Beinbruch. Die Börse werde nun ein paar Tage brauchen, um das Ergebnis zu verdauen.Generell sind die Aussichten aber nach wie vor positiv, vor einem Einstieg sollten Anleger aber abwarten, ob es noch zu einer größeren Korrektur kommt, oder nicht, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2023)