Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,653 EUR -0,37% (09.05.2023, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,668 EUR -0,06% (09.05.2023, 09:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,65 USD -0,19% (08.05.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei jahrelang stark auf das Investmentbanking fokussiert gewesen. Der Umbau seit 2018 habe die Segmente Privatkundengeschäft und Unternehmensbank aber gestärkt, sie hätten zuletzt außerdem massiv von der Zinswende profitiert. Nun schärfe das Management indes erneut das Profil in der Investmentbank.Seit der Finanzkrise 2008 sei die Deutsche Bank in viele Skandale verwickelt gewesen. Das habe über die Jahre zig Milliarden an Strafen gekostet. Eines hätten die Verfehlungen fast alle gemeinsam gehabt: Mitarbeiter aus dem Investmentbanking seien die Schuldigen gewesen. Zudem sei der Konzern bei Erträgen und Gewinnen zu stark abhängig von den Erfolgen des Segments gewesen. CEO Christian Sewing habe bei der Sanierung in den letzten Jahren das klassische Kreditgeschäft gestärkt, die jüngsten Quartalszahlen würden ihm recht geben.Den Aktienhandel habe die Deutsche Bank im Zuge des Umbaus aufgegeben. Gut positioniert sei man noch beim Handel mit Anleihen und Währungen, sowie Derivaten. Im M&A-Geschäft habe das Finanzinstitut mit der US-Konkurrenz schon länger nicht mehr mithalten können. Seit dem Krieg in der Ukraine sei der Markt weltweit stark eingebrochen. Doch ausgerechnet jetzt versuche man in diesem Bereich neue Kapazitäten aufzubauen.Zuletzt habe man 26 hochkarätige Positionen mit ehemaligen Mitarbeitern von der Credit Suisse besetzen können. Kürzlich sei auch die Übernahme des Unternehmensmaklers Numis für 500 Millionen Dollar bekannt gegeben worden. Damit wolle man verloren gegangene Marktanteile im Geschäft mit Unternehmensfinanzierungen zurückerobern. Allerdings sei der Markt wie erwähnt von einem Rekordjahr 2021 mit einem Volumen von 5,2 Billionen Dollar 2022 auf 3,4 Billionen Dollar geschrumpft.Die Notierung habe sich gestern zum Wochenstart wenig bewegt, die Aktie sei aber nach wie vor ein Schnäppchen, wenn man auf das KGV blicke. Für das laufende Jahr würden die Analysten mit einer Bewertung von 5 rechnen, die Peergroup liege bei geschätzten 8.Mutige können eine Position aufbauen und beachten den Stopp bei 7,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link