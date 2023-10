Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für europäische Banken könnte es in den kommenden Monaten ungemütlicher werden. Die EZB diskutiere eine Änderung bei der Mindestreserve für Geldhäuser, welche mit sinkenden Erträgen einhergehen dürfte. Die Finanzinstitute würden sich nun in Stellung bringen.Im Zuge der restriktiveren Geldpolitik würden einige Mitglieder des EZB-Rates offenbar darüber nachdenken, wie man dem System noch mehr Liquidität entziehen könne. Das Ziel sei die Inflation weiter abzusenken. Beispielsweise habe bereits Ende September Robert Holzmann, der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, vorgeschlagen, dass die Mindestreserve für Finanzinstitute auf fünf bis zehn Prozent der Kundeneinlagen erhöht werden solle. Bisher betrage die Vorgabe ein Prozent.Vor wenigen Monaten sei erst beschlossen worden, die Mindestreserven nicht mehr wie bisher üblich zu verzinsen. Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank und Präsident des Bundesverbandes der deutschen Banken, habe sich dazu auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Marrakesch vergangenen Freitag geäußert. Er habe gesagt, dass den europäischen Banken in den kommenden zwölf Monaten dadurch schon 6,6 Milliarden Euro Zinseinnahmen fehlen würden.Die Gedankenspiele zu einer Erhöhung der Mindestreserve habe er ebenfalls kritisiert: "Das ist eine klare Benachteiligung europäischer Banken gegenüber den Amerikanern", so Sewing. Gegen diese "klaren Wettbewerbsnachteile" müssten sich die Finanzinstitute positionieren. Eine mögliche Erhöhung der Mindestreserve würde die Möglichkeit der Kreditvergabe einschränken.Die Luft für europäische Bankaktien werde dünner, gerade für Geldhäuser, die noch mit der nachhaltigen Profitabilität zu kämpfen hätten. Eine weitere Eskalation im Nahen Osten laste zudem auf den Kursen, die Aktie der Deutschen Bank habe am Freitag nicht von den positiven Ergebnissen der US-Institute im dritten Quartal profitieren können.Investierte bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link