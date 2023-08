Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,236 EUR +0,89% (29.08.2023, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,23 EUR +0,97% (29.08.2023, 10:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,96 USD +2,24% (28.08.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gestern hätten die Börsen auch in Europa in der Breite zulegen können. Die Aktie der Deutschen Bank, die seit Längerem auf der Stelle trete, habe davon auch profitieren können. Der Titel habe ein Lebenszeichen gesendet.Die Deutsche-Bank-Aktie habe sich innerhalb des seit März verlaufenden Aufwärtstrends zuletzt seitwärts bewegt. Zwar habe der Kurs über der 50-Tage-Linie bei 9,78 Euro und der 100-Tage-Linie bei 9,75 Euro notiert. Seit dem Hoch vom 26 Juli bei 10,71 Euro habe das Papier jedoch mehrmals um die 10-Euro-Marke gekämpft.Die 200-Tage-Linie bei 10,28 Euro sei seit dem Verlaufshoch vom Juli bisher nicht mehr erreicht worden. Darüber müsste die Notierung demnächst klar ausbrechen, um ein Signal zu liefern. Gestern habe mit einem Plus von 2,4% zumindest ein Anfang gemacht werden können. Positive Impulse aus China hätten auch die Deutsche Bank-Aktie angeschoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: