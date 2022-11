Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,198 EUR -0,68% (14.11.2022, 17:40)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,18 EUR -0,37% (14.11.2022, 17:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,515 USD -0,99% (14.11.2022, 17:29)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Mit Blick auf die drohende Rezession seien Sorgen der Anleger um die Resilienz der (deutschen) Finanzinstitute wie die Deutsche Bank durchaus berechtigt. Zuletzt habe die US-Ratingagentur Moody's den Ausblick für das deutsche Bankensystem auf "negativ" gesenkt - wegen Energiekrise und Inflation. Bankenvertreter und Aufseher würden diese Einschätzung dagegen nicht teilen."Die allgemeine Einschätzung des Sektors ist positiv", habe etwa der für Bankenaufsicht zuständige Vorstand der Deutschen Bundesbank, Joachim Wuermeling, am Montag bei der Auftaktkonferenz der "Euro Finance Week" in Frankfurt gesagt. Die Summe der aktuellen Herausforderungen erfordere jedoch, vorsichtig zu sein. "Wir sollten auf ungünstige Szenarien vorbereitet sein", habe Wuermeling gemahnt.Der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, habe die Geldhäuser aufgefordert, das Thema Risikovorsorge nicht zu unterschätzen. Viele Banken hätten in H1/2022 gut verdient und seien nun gefordert, so viel wie möglich für schlechtere Zeiten auf die Seite zu legen. Forderungen aus der Branche nach einer Rücknahme der Anfang 2022 eingeführten zusätzlichen Kapitalpuffer habe Branson eine Absage erteilt: "Jetzt wäre sicher nicht der richtige Zeitpunkt. Diese beiden Puffer sind ein Beitrag dazu, die Widerstandskraft der Banken zu erhöhen." Konkret sei den Banken Anfang 2022 aufgetragen worden, den so genannten antizyklischen Kapitalpuffer für Krisenzeiten wieder aufzustocken. Zusätzlich sei ein neuer Puffer eingeführt worden, der Wohnimmobilien-Kredite absichere.Ähnlich habe der Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria argumentiert: "Wenn man jetzt eine Momentaufnahme macht, sieht alles glänzend und stolz aus. Aber wenn man nach vorne schaut, ist Vorsicht geboten." Der Konjunkturabschwung, die extrem schnelle Wende hin zu höheren Zinsen und eine steigende Gefahr von Kreditausfällen könnten die Branche zunehmend unter Druck setzen.Die Deutsche Bank-Aktie notiere am Montag mit einem kleinen Plus bei 10,24 Euro. Damit notiere das Papier sowohl über dem GD200 (9,70 Euro) als auch über der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Rein charttechnisch wäre nun Platz bis 10,73 Euro.Die Banken dürften in der Tat - im Vergleich zu früheren Krisen - deutlich besser aufgestellt sein. DER AKTIONÄR sei jedenfalls weiterhin optimistisch für seine Empfehlung. Wer investiert ist, bleibt auf jeden Fall dabei, so Carsten Kaletta. Mutige Anleger könnten nach dem jüngsten Überschreiten des GD200, das als frisches Kaufsignal zu werten sei, ebenfalls noch aufspringen. (Analyse vom 14.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)