Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,359 EUR -6,66% (24.03.2023, 14:22)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,248 EUR -11,65% (24.03.2023, 14:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,65 USD -6,13% (23.03.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach der kräftigen Zwischenerholung vom Wochentief am Montag habe es die Aktien europäischer Banken am Freitag wieder schwer erwischt. Der Stoxx Europe 600 Banks sacke am Mittag um sechs Prozent ab, die Commerzbank verliere acht Prozent, die Deutsche Bank sogar 14 Prozent. Die Angst gehe um vor Lehman 2.0.Der Zahlungsausfall nachrangiger Anleihen der Credit Suisse habe Sorgen über höhere Refinanzierungskosten von Banken heraufbeschworen. Hinzu kämen Vertrauenseinbußen ins Bankensystem und Verwirrung über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.Die FED habe zwar signalisiert, dass sie den Leitzins noch etwas anheben wolle, und Experten würden für die kommende Sitzung plus 0,25 Prozentpunkte für das wahrscheinlichste Szenario halten. Der Geldmarkt laufe aber gegensätzlich und preise nicht nur einen Höhepunkt der Zinswende, sondern sogar Zinssenkungen ein.Derweil würden die Kosten zur Absicherung gegen Zahlungsausfälle bei der Deutschen Bank aus dem Ruder laufen. Am Freitag sei die Preise für die Credit Default Swaps (CDS) auf 200 geklettert. Am Mittwoch habe der Wert noch bei 140 gelegen. Das heiße, die Deutsche Bank müsse jetzt 200.000 Euro bezahlen, um ein Anleihenpaket in Höhe von zehn Millionen Euro abzusichern.Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) würden den Bankensektor zwar weit besser aufgestellt sehen als zur Finanzkrise vor rund 15 Jahren, würden aber nicht ausschließen, dass nach der Credit Suisse demnächst ein weiteres Geldinstitut Probleme bekommen könnte.Ob die Sorgen nun übertrieben seien oder nicht: Die Lage im Bankensektor sei sehr fragil, was auch den gesamten Markt belaste. Der DAX verliere am Freitagmittag über zwei Prozent. Politik und Notenbanken könnten in dieser Situation gar nicht oft genug betonen, dass sie Gewehr bei Fuß stünden, um den Fall des nächsten Dominosteins zu verhindern. (Analyse vom 24.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: