XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,108 EUR -0,02% (13.10.2023, 09:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,60 USD -2,03% (12.10.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Fast hätte die Aktie der Deutschen Bank diese Woche die 200-Tage-Linie bei 10,24 Euro geknackt. Zwei Versuche seien gescheitert, heute könnte es einen neuen Anlauf geben. Jetzt habe zudem Goldman Sachs das Kursziel gesenkt, wenn auch nur leicht von 19,20 auf 18,90 Euro. Allerdings habe die US-Bank seit Langem mit Abstand den höchsten Wert ausgegeben. Im Fokus stünden zudem die Quartalszahlen der US-Banken.Insgesamt würden aktuell nur zwei Experten zum Verkauf der Deutsche Bank-Aktie raten. Jeweils zwölf würden nun zugreifen oder dabeibleiben. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liege bei 13,56 Euro und biete gegenüber dem aktuellen Kursniveau noch rund 34% Potenzial. Am 25. Oktober, also in nicht einmal mehr zwei Wochen, veröffentliche die Deutsche Bank ihre Q3-Zahlen. Die Prognosen seien denkbar verhalten.Die Aussichten für die Aktie seien kurzfristig gedämpft, allerdings könnte der Großteil der Analysten die Situation zu negativ eingeschätzt haben. Ein erster Hinweis dafür seien die für heute erwarteten Quartalszahlen der der großen US-Finanzinstitute. Das könnte der Aktie den nötigen Schub verleihen, um endlich charttechnisch voranzukommen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,10 EUR +0,22% (13.10.2023, 10:00)