Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bereits den fünften Handelstag in Folge notiere die Deutsche Bank-Aktie nun schon im Plus. Nach einem positiven Analystenrating der DZ BANK sei es vor allem der Start der US-Berichtssaison, der für Rückenwind sorge. Neben starken Zahlen bei JPMorgen und Morgan Stanley hätten am Dienstag besonders die Ergebnisse von Charles Schwab hervorgestochen.Der US-Rivale Morgan Stanley habe am Dienstag mit seinen Q2-Zahlen abgeliefert. Das Geldhaus habe in Q2 trotz herausfordernder Marktbedingungen solide Ergebnisse erzielt. Mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 Dollar habe es die Konsensschätzung von 1,21 Dollar übertroffen. Insbesondere sei das Wealth-Management-Geschäft, sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich gewachsen, was zu einem deutlichen Kurssprung geführt habe. Das starke Ergebnis habe schließlich auch die deutschen Banken-Titel beflügelt.Nachdem die Deutsche Bank-Aktie bereits vor eineinhalb Wochen einen Rebound an der Unterstützungszone um 9,20 Euro gestartet habe und daraufhin die Hürden an der 50-Tage-Linie bei 9,60 Euro sowie am Zwischenhoch bei 9,79 Euro geknackt habe, stehe jetzt ein weiteres Kaufsignal bevor.So nehme das Papier derzeit Anlauf auf die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke. Mit dem Sprung über diesen Widerstand würde es sogar noch aus einem weiteren Grund spannend werden: Die Aktie stünde dann in einer Volumen-Lücke. In der Regel würden diese Bereiche zügig durchlaufen. Die Wahrscheinlichkeit wäre damit groß, dass die nächste Hürde an der 200-Tage-Linie bei 10,20 Euro und darüber der Widerstandsbereich bei 10,60 Euro zeitnah angelaufen würden.Kurzum: Engagierte Anleger bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie dabei, etwaige Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen wollen, warten den Ausbruch bzw. die Quartalszahlen am 26. Juli ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link