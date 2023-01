XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,814 EUR +0,49% (13.01.2023, 10:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,82 USD +1,18% (12.01.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Heute sei es so weit, die Wall-Street-Banken würden in den USA die Bilanzsaison einläuten. Mit den Zahlen zum vierten Quartal ergebe sich auch ein Gesamtbild für 2022. Trotz steigender Zinsen dürften viele Finanzinstitute weniger verdient haben, gerade im Investmentbanking. Spannend werde in jedem Fall, wie man auf das laufende Jahr blicke. Die Aktie der Deutschen Bank könnte dadurch neue Impulse erhalten.

Die Latte für die US-Banken hänge nicht relativ hoch, daher könnte es zu positiven Überraschungen kommen. Gerade die Entwicklung im Handelsgeschäft des Investmentbanking könnte auch ein Schlaglicht auf die Zahlen der Deutschen Bank werfen, die am 2. Februar vorgelegt werden sollten.

Die Deutsche Bank-Aktie stehe kurz vor dem Bruch der 12-Euro-Marke und habe noch Potenzial. Mutige Anleger könnten einsteigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)